El Gobierno decretó en estado de emergencia por 60 días nuevas zonas críticas como: La Libertad, Madre de Dios y Loreto, ante el avance de la minería ilegal, el crimen organizado y la operación de grupos hostiles en la Amazonía. La medida, aprobada en sesión del Consejo de Ministros, dispone la intervención directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control territorial.

En la provincia de Pataz, se estableció además una inmovilización social obligatoria nocturna desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, con el fin de facilitar los operativos contra organizaciones vinculadas a la minería ilegal. Las FF.AA. asumirán el control del orden interno en esta provincia y en el centro poblado de Chagualito, ubicado en Cochorco.

Mientras que en Loreto, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla la estrategia militar conjunta está destinada a enfrentar a grupos hostiles, reforzar los controles fronterizos y ejecutar operaciones fluviales en los ríos Putumayo y Yavarí. El Ejecutivo activó además el Comando Unificado para liderar las acciones en la zona.

En Madre de Dios, la medida se aplicará desde Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto hasta Madre de Dios y Huepetuhe, donde la Policía Nacional quedará a cargo del orden interno con apoyo militar. El Gobierno señala que estas jurisdicciones registran un sostenido incremento de delitos como tala ilegal, minería ilícita y tráfico de drogas.

La frontera sur también será reforzada, principalmente Tacna, ante el incremento del ingreso irregular de migrantes. Por ello, se contempla un mayor despliegue de policías, patrullajes constantes y verificación de identidades en los pasos fronterizos.

El Gobierno afirma que estas acciones forman parte de una estrategia de presencia estatal sostenida, operativos de interdicción y patrullaje conjunto para enfrentar actividades ilícitas y restablecer el control en las regiones priorizadas.