El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno se prepara para declarar en estado de emergencia a Lima Metropolitana como respuesta al incremento de la delincuencia.

Durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, Álvarez precisó que la declaración no será “una medida simbólica ni superficial”, sino que estará acompañada de un conjunto de acciones operativas orientadas a reforzar la seguridad.

“Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, en Lima Metropolitana. Pero esto, a diferencia de otras ocasiones, no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común”, manifestó el premier.

El Ejecutivo sostiene que esta medida permitirá fortalecer la labor policial y coordinar con las autoridades locales para enfrentar los delitos que afectan a los ciudadanos, especialmente en zonas de alta incidencia criminal.