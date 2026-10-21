La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó el reglamento interno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones, agilizar medidas contra el crimen organizado y superar trabas burocráticas.

Según informó la entidad, la comisión completó su organización interna a tres días de su instalación.

La norma establece que los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores deberán participar de manera personal e indelegable en las sesiones semanales, que serán encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Además, permitirá formalizar la designación del responsable de la Secretaría Técnica y coordinar acciones con las instituciones involucradas.

“El objetivo de este reglamento es fortalecer la coordinación política, garantizar que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas”, señaló Galarreta, quien remarcó que la prioridad es dotar a las fuerzas del orden y al Comando Unificado de las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia y proteger a la ciudadanía.

El reglamento también faculta a la comisión a convocar a especialistas y representantes de entidades públicas y privadas para reforzar las estrategias contra las extorsiones y rastrear el dinero proveniente de actividades delictivas.

Asimismo, la Secretaría Técnica coordinará la ejecución de los acuerdos, solicitará información a las instituciones públicas y supervisará el cumplimiento de las metas establecidas.

La disposición fue aprobada durante la primera sesión de la comisión y oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 355-2026-PCM, publicada en la Plataforma del Estado Peruano.

#PCMInforma | ¡Contra el crimen, cada decisión debe convertirse en acción! La PCM oficializó el reglamento de la Comisión de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, con el que esta instancia queda lista para articular medidas contra la delincuencia, superar trabas burocráticas y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Con reglas claras, coordinación entre instituciones y seguimiento obligatorio de los acuerdos, el Gobierno busca que las decisiones se traduzcan en acciones concretas para enfrentar las extorsiones y proteger a las familias peruanas. ¡La seguridad ciudadana exige compromiso, unidad y resultados! Más información aquí: https://t.co/yCmq7UPsU1 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 21, 2026

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