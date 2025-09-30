La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo una reunión con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el objetivo de gestionar el financiamiento para la construcción de cinco establecimientos penitenciarios destinados a internos de alta peligrosidad. El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

Durante la cita, la mandataria anunció que los penales estarán ubicados en Cusco, Pasco, La Libertad, Arequipa y Huacho, con una inversión estimada de 800 millones de dólares.

En el caso del penal de Colquepata, en Cusco, se informó que el proyecto ya se encuentra avanzado y solo falta la suscripción del contrato, prevista para los próximos días.

Respecto al penal de Huacho, se indicó que tendrá capacidad para unos 16 000 internos, mientras que otro establecimiento estará destinado exclusivamente a sentenciados de alta peligrosidad, con espacio para 10 000 personas privadas de libertad.

Boluarte remarcó que el propósito de estos proyectos es promover la resocialización de los internos. “La idea es que, cuando salgan en libertad, no vuelvan a reincidir en el delito, sino que puedan estudiar, capacitarse y encontrar un empleo digno para no ser rechazados por la sociedad”, sostuvo.