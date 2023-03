Henry Shimabukuro Guevara, ex asesor de confianza y uno de los coacusados de Pedro Castillo en casos de corrupción, aseguró a un medio virtual que ha entregado a la Fiscalía 4 USB con fotos, audios, videos, conversaciones de Whatsaap que, a su juicio, documentan su vinculación con Dina Boluarte.

“Las pruebas suficientes como para que la señora Boluarte no vuelva a decir que no me conoce”, afirma en Epicentro.TV.

Los materiales a que se hace referencia fueron hallados dentro del automóvil de Shimakuro cuando un equipo de la Fiscalía allanó el domicilio del investigado el 7 de marzo último.

El ex asesor reiteró que fue admitido por Boluarte como miembro de su equipo y aportante desde el inicio de la segunda vuelta (mayo de 2021).

Asevera que pagaba las facturas de la candidata Boluarte con la tarjeta de crédito de su empresa Kuroshima Ingenieros y Construcciones, a veces pagaba en efectivo o entrega el dinero a la Martiza Sánchez. “Se puede cotejar con los bancos”, aseguró.

Relata que primero conoció a Dina Boluarte. No tenía contactos con Pedro Castillo. Se presentó en el Club Apurímac y ofreció su ayuda a la candidata a través de Maritza Sánchez, su asistente. Según su versión Boluarte aceptó y le preguntó si en el futuro iba a pedir algo.

Respondió Shimabukuro que no pediría nada, solo quería que no gane Keiko Fujimori.

Asegura que Boluarte iba a todas partes “a mi lado, en mi vehículo”. Él pagaba, asegura, alimentación, combustible, pasajes, hoteles, estadía de todo el equipo de campaña, incluido el personal de seguridad, en viajes a provincias.

“Ella no gastaba ni un sol”, señala.