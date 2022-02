El Gobierno peruano dispuso el envío de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para repatriar a los peruanos residentes en Ucrania y que busquen abandonar la región tras la invasión militar de Rusia del último jueves. La versión oficial del Gobierno fue ampliada ayer por la noche por la Cancillería.

Torre Tagle informó que el Gobierno peruano “coordina las autorizaciones de sobrevuelo” del avión que se dirigirá a Polonia. Es decir, la nave llegaría a Varsovia y los peruanos se trasladarían por tierra desde la frontera con Ucrania (ver infografía).

Además, precisó que el Consulado Honorario de Kiev y la Oficina Consular del Perú en Varsovia “continúan con el proceso de identificación de los peruanos que desean ser evacuados”.

Más temprano, la directora general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, María Antonia Masana, había indicado que la referida aeronave partiría ayer a las 6 de la tarde con destino a Roma, Italia.

No obstante, al cierre de esta edición, aún se evaluaban detalles y el itinerario que seguiría la aeronave. Uno de los aspectos por definir era, por ejemplo, los pilotos que asumirían tan importante tarea.

En ese contexto, Correo indagó con fuentes del sector Defensa sobre la planificación de este viaje. Según nos informaron, ese sector no tenía indicaciones sobre los pormenores de la misión. Se espera que hoy pueda esclarecerse si se cumplirá con lo anunciado.

PROCESO. En otro momento, Masana indicó -a Exitosa- que de las 291 compatriotas registrados con residencia en Ucrania, solo 196 habían manifestado su interés en ser evacuados de la zona de conflicto. Y aseguró que desde Cancillería cuentan con las unidades de transporte, alimentación y hospedaje listos para ser utilizados “en el momento que los peruanos lo requieran”.

“Nosotros tenemos lista toda la logística. En el momento que se requieran realizar las evacuaciones se van a realizar. Tenemos dos tipos de unidades, ómnibus grandes y las vans medianas cuando van grupos mas pequeños. Tenemos los choferes, alojamiento, alimentación, todo esta cubierto”, indicó.

“El consulado honorario (del Perú en Ucrania) está asumiendo esos gastos y lo único que pedimos a los peruanos es tranquilidad y que siempre estén comunicados con nosotros”, añadió.

DETALLE. En tanto, Juan Olivas, jefe de la Sección Consular del consulado del Perú en Ucrania, manifestó ayer que lo ideal es que el avión de la FAP que envíe el Gobierno aterrice en el país fronterizo de Polonia, debido a que actualmente no se permiten vuelos privados o gubernamentales dentro del territorio ucraniano.

“Todo el cielo ucraniano está cerrado, el espacio aéreo, tanto aeronaves civiles y ni haciendo excepción de permisos de sobrevuelo (podrían llegar). El avión peruano no puede aterrizar en Ucrania. A mi parecer, debe aterrizar en Polonia”, recalcó en diálogo con RPP.

Olivas pidió a los peruanos que aún permanecen en el territorio ucraniano tras la invasión de Rusia ponerse a buen recaudo, debido a que las tropas rusas se encuentran rodeando Kiev, la capital, y que confíen en que el consulado honorario se está organizando para brindarles el traslado hacia Polonia.

Consultado sobre cuándo saldría de la ciudad, Olivas, con la voz quebrada, aseguró que no dejará el país hasta facilitar a todos los peruanos un destino seguro para ellos y sus familias.

“Mi cargo es honorario. Yo vivo más de 35 años en este país, soy peruano de toda la vida. Estoy sirviendo a mi país, sirviendo a mis connacionales y hasta que salga el último peruano (se quiebra) no me iré”, expresó.

TESTIMONIO. Por otro lado, Yazel Hipólito, piloto peruano que se encuentra en Ucrania, contó en RPP que tuvo que movilizarse de la zona donde se encontraba hacia Kiev por indicaciones de la empresa para la que trabaja.

Manifestó que en la región donde residía no se apreciaba inicialmente el conflicto pero ahora sí se observan largas colas en los cajeros automáticos, las farmacias y los lugares de abastecimiento de víveres.

“Yo trabajo para una compañía de helicópteros, hacemos vuelos comerciales para las Naciones Unidas en África y la compañía nos ha brindado el transporte (...). Me encuentro en Kiev y me he dado cuenta que las estaciones, me refiero a los grifos, se encuentran con largas colas”, relató a RPP.

“También me he podido dar cuenta que en las estaciones del metro hay muchas personas concurriendo para protegerse de posibles bombardeos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Así reaccionaron los líderes de América Latina ante el conflicto en Ucrania

ACCIONES. Entre tanto, desde Puente Piedra, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, estableció el envío de un avión para facilitar el retorno de connacionales en Ucrania.

“Hemos dispuesto hoy también, a estos hermanos que, por los problemas, los conflictos que existen últimamente en Ucrania, acabamos de disponer para que a través del Ministerio de Defensa se dispongan algunos aviones para rescatar a nuestros hermanos y vengan al país porque de eso se trata, cautelar a nuestros hermanos”, dijo durante una actividad.

A su vez, vía Twitter, el canciller César Landa aseguró que el Perú “condena enérgicamente la ofensiva militar de la Federación de Rusia contra Ucrania y su población, los cuales son actos de violencia contrarios al Derecho Internacional”.

El pronunciamiento del Gobierno muestra una posición más firme de rechazo hacia las acciones de Rusia. Un día antes, Rostylav Yavorivsky, encargado de negocios de la embajada de Ucrania en el Perú, había exhortado un mensaje más frontal del Perú.

Castillo fue el primero en anunciar el envío de aviones; Landa, por su parte, condenó agresión rusa.