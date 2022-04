Los representantes de 199 gremios, asociaciones, cámaras y conglomerados de empresas, se pronunciaron en contra de la propuesta del presidente Pedro Castillo que, persigue el objetivo de una Asamblea Constituyente.

En una conferencia de prensa, los empresarios coincidieron en que el cambio de Constitución no es la salida para la crisis del Perú y que, por el contrario, generará un clima de incertidumbre que terminará afectando las inversiones.

RECHAZO

Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, afirmó que los empresarios rechazan la propuesta de una Constituyente.

“Le pedimos al señor Castillo que como la gran mayoría de peruanos que, si no se puede señor Castillo, hay que dimitir al cargo”, sostuvo.

“Estamos en desacuerdo con la nueva Constitución”, dijo Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN).

También se pronunció Vladimir de la Roca, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de La Libertad: “La nueva Constitución no es el objetivo que perseguimos todo”.

En tanto, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Gamarra, destacó que “los empresarios generan riquezas y empleo, sin pedirle un sol al Estado y son el pueblo que trabaja”.

Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Ica, advirtió que los inversionistas se están retirando de su región.

“Creo que la receta no es el cambio de Constitución. Este gobierno ha sido 100% ineficiente, no ha podido formar un Consejo de Ministros, menos va a hacer un cambio de Constitución”, dijo.

Mientras que su par de la región Loreto, Ricardo Boria, consideró que el mandatario debería enfocarse más en las leyes que ya se establecieron en la Constitución, en lugar de formar una Asamblea Constituyente “que está generando inestabilidad y alza de precios”.





RECORDATORIO

Román Miu, coordinador de la plataforma nacional de las micro y pequeña empresa, le recordó al presidente Castillo el encuentro que sostuvo con los empresarios en noviembre del año pasado.

“Le dijimos en esa reunión que la micro y pequeña empresa no necesitan una Asamblea Constituyente, han pasado cinco meses y usted ha hecho todo lo contrario”, señaló.

Además, precisó que los más de 4 millones de micro y pequeñas empresas formales e informales, le dan trabajo a 13 millones de personas.

Finalmente, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, consideró que el mandatario se ha ensañado con el empresariado.

“Lo único que le pedimos es que no considere el plan A (nueva Constitución), no se da, porque no va a salir, porque la mayoría de peruanos no quiere el plan”, afirmó.

AVISO

Sobre el alza de precios a nivel global, el presidente del Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dijo que si bien no puede impedirse, “sí puede mitigarse”.

“La inflación ha subido fuerte en todo el mundo. Perú es de lejos la inflación más baja, no es consuelo es demasiado alta, pero es internacional, en gran medida responde a un choque de oferta compartido en el mundo”, sostuvo.

Durante una conferencia en la Universidad Nacional de Ingeniería, Velarde dijo que la proyección de crecimiento económico del Perú se mantiene en 3.4% para este año, sin embargo, hay posibilidad de que no se cumpla.

Mientras que sobre la inversión privada, estimó que crezca cero.

“No es que no haya inversión. La inversión este año a comparación del 2021 será 0%, pero frente al 2019 crecerá 15%”, afirmó.

Julio Velarde, presidente del BCR sobre el crecimiento 0 en inversión: “No es que no haya inversión. La inversión este año a comparación del 2021 será 0%, pero frente al 2019 crecerá 15%”. (Foto: Bloomberg)