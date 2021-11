El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que desde que dejó el cargo en la PCM el 6 de octubre no ha tenido comunicación con Pedro Castillo.

“Desde que hemos dejado la PCM no tenemos comunicación alguna y si en algún momento el presidente lo requiere se comunicará con nosotros, pero nosotros no tenemos motivación ni urgencia de tomar contacto con él”, señaló ante la prensa.

Bellido Ugarte fue uno de los 16 congresistas de Perú Libre que votaron en contra del voto de confianza al Gabinete presidido por su sucesora en el cargo, Mirtha Vásquez.

Pese a esto y a no tener contacto con el jefe de Estado, el exprimer ministro descartó que haya una “ruptura” entre el partido de Gobierno y Pedro Castillo.

“Nosotros no podemos estar tras una situación de carácter individual. El presidente se comunicará en el momento que lo vea conveniente pero la bancada no se va a poner de rodillas a un presidente. Que no haya comunicación no significa que haya una ruptura”, manifestó.

El legislador señaló que, tras la confianza obtenida por el Gabinete ministerial, es momento de “pasar la página” para que el Parlamento y el Ejecutivo puedan trabajar en sus respectivos rubros.

“Creo que hay que pasar la página y pasar a cumplir cada quien desde el lugar que corresponde, nosotros como legisladores y el Ejecutivo como tal. Siempre hay momentos donde se muestran posiciones, criterios, pero ahora estamos en una etapa diferente. Nosotros vamos a apoyar al Gobierno en las cosas correctas y adecuadas que se planteen y en las cosas que no estamos de acuerdo, lo mostraremos”, concluyó.

