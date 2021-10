El congresista Guido Bellido (Perú Libre) aseguró que la decisión de la bancada oficialista sobre el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez, previsto para este lunes 25 de octubre, tiene que ser en bloque.

MIRA AQUÍ: Gobierno presentó demanda de inconstitucionalidad contra ley que regula cuestión de confianza

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede de la PCM, donde se reunirá con Vásquez Chuquilín para culminar la transferencia del cargo, refirió que la decisión de otorgar o no la confianza está “en debate”.

“El tema del voto de confianza está pendiente, todavía estamos en debate, por eso cada integrante de la bancada ha venido expresando sus posturas y una vez que votemos en la bancada y por mayoría asumamos cualquiera fuera, todos tenemos que ajustarnos a ello”, expresó.

MIRA AQUÍ: Gabinete de Mirtha Vásquez pedirá voto de confianza al Congreso el lunes 25 de octubre

“Es bancada y las bancadas votan en bloque (…) Tiene que ser en bloque como bancada, las bancadas votan en bloque”, agregó Bellido Ugarte, quien dijo no creer que el grupo oficialista termine fraccionándose.

“Hasta el momento no he visto esa actitud aún (de fraccionarse la bancada), no creo que se dé, veremos qué pasa. Estamos en debate en este momento de algunas directivas que el partido ha anunciado”, subrayó.

Respecto a las expulsiones anunciadas en una Asamblea Extraordinaria de Perú Libre, Bellido refirió que dependerán del “comportamiento, compromiso y del cumplimiento del reglamento interno” de la bancada.

“Eso (las expulsiones) siempre está abierto en cualquier momento, depende del comportamiento, del compromiso y del cumplimiento del reglamento interno que tiene la bancada”, manifestó.

Finalmente, el también exprimer ministro aseguró que su relación con el mandatario Pedro Castillo es “de congresista a presidente” y que siempre le exigirán al Poder Ejecutivo que las demandas de los cocaleros, mineros artesanales y comunidades campesinas sean “atendidas oportunamente”.

“Los pedidos no son internos, son públicos. Hay hermanos cocaleros, mineros artesanales, comunidades campesinas que están en lucha por sus reivindicaciones, hay una serie de problemas que hay que atender. Eso es parte de nuestra campaña que ha sido para atender a la población. En esa medida, nosotros siempre al Ejecutivo vamos a exigir que estas sean atendidas oportunamente. Muchos de nuestros hermanos requieren ser escuchados, atendidos. No pido gran cosa. Hay que atenderlos”, acotó.

El congresista Guido Bellido (Perú Libre) aseguró que la decisión de la bancada oficialista sobre el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez, previsto para este lunes 25 de octubre, tiene que ser en bloque.