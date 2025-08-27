El congresista Guido Bellido decidió enviarle una carta al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, donde le pide que el INPE evalúe el traslado de Betssy Chávez a otra institución penitenciaria con el fin de salvaguardar su integridad física.

“Solicito que de manera urgente el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realice la evaluación correspondiente para el traslado inmediato de la señora Betssy Chávez, con el fin de salvaguardar su integridad física. Ella ha denunciado actos que atentan contra su vida, por lo que es urgente tomar medidas que garanticen su seguridad”, señaló.

El legislador solicita que la expremier pueda abandonar “la medida extrema de la huelga de hambre” por presuntos abusos que denunció anteriormente.

“Solicitamos que se tomen acciones para procurar se abandone la medida extrema de la huelga de hambre. Esperamos que su decisión sea humanitaria y oportuna”, añadió.

INPE asegura monitoreo de estado de salud de Bettsy Chávez tras rechazo a atención médica en huelga de hambre

Este último lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Betssy Chávez Chino, quien se encuentra recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, permanece en constante observación tras haber rechazado en dos ocasiones la atención médica, mientras cumple su tercer día de huelga de hambre.

Según el comunicado oficial, Chávez se negó a que se le midieran los signos vitales, a pesar de haber sido informada por el personal médico del penal sobre los riesgos que esto implicaba. La excongresista firmó un consentimiento informado y, más tarde, en una segunda visita médica realizada a las 7:50 p.m., volvió a rechazar dicha atención.

Frente a esta situación, el INPE ordenó mantener una vigilancia continua sobre el estado de salud de Betssy Chávez. Además, notificó tanto a la Fiscalía de Prevención del Delito de Villa El Salvador como a la Defensoría del Pueblo acerca de su negativa a recibir atención médica.

El INPE informó que el 20 de agosto, Betssy Chávez, junto a las internas Astrid Jinnett Valdivia Huamán y Yajaira Santiago Ascencio, solicitó ser trasladada junto con ellas a otro penal para cumplir su reclusión en el mismo establecimiento. Sin embargo, según lo dispuesto en el Reglamento del Código de Ejecución Penal, este tipo de solicitudes deben hacerse de forma individual, motivo por el cual la Oficina Regional Lima continúa evaluando el pedido.

De forma paralela, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fue informada —a través del Oficio N.° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D— que no se han encontrado indicios que respalden las denuncias sobre supuestas amenazas o maltratos hacia Betssy Chávez por parte de otras internas.

“El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, indica el comunicado.

Además, la institución asegura que continuará actuando conforme a los procedimientos establecidos para garantizar el orden y la seguridad dentro de los penales.