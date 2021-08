El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, defendió el nombramiento como viceministro de Gobernanza Territorial a Braulio Grajeda Bellido, quien es allegado a Vladimir Cerrón, y uno de los encargados de recaudar fondos para el pago de la reparación civil del sentenciado secretario general del partido político Perú Libre.

“Se olvida qué partido ha ganado las elecciones, si hay personas que participan provienen también de las personas que han hecho posible los resultados de estas elecciones. En la participación en todos los ministerios es amplio, de ancha base, varios sectores participan”, fue la defensa del premier en conferencia de prensa.

Asimismo, Bellido, quien está siendo investigado por el presunto delito de apología al terrorismo, resaltó que el hecho de que no existe ningún impedimento para que militantes de la agrupación política, que fundó el exgobernador regional de Junín, asuman algún cargo.

“El hecho que sean militantes de Perú Libre no significa que estén vetados de asumir alguna responsabilidad, más al contrario están comprometidos de llevar adelante. ¿O usted esperaba que nosotros traigamos militantes de Fuerza Popular? No creo, eso sería una situación, casi no se ve eso”, expresó.

Según Bellido, los que aportarán al gobierno de Pedro Castillo tienen que venir del sector progresista y tienen que estar en línea con el programa que se planteó desde la campaña presidencial.

“Obviamente, los profesionales que van a aportar en este Gobierno, tienen que venir del sector progresista, que está de acuerdo con el programa de Gobierno que se ha planteado a la población. Aquí no hay que ser intolerantes porque nunca he visto tanto cuestionamiento cuando otros gobiernos han ingresado”, manifestó.

“Entonces, pienso que hay que tener cierta tolerancia y el hecho de que haya sido parte de apoyar al doctor Vladimir Cerrón Rojas, no hace de que esté prohibido de servir profesionalmente al país”, agregó.

