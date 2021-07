Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, anuncia en conferencia de prensa que recolectará firmas para realizar un referéndum para que se consulte a la ciudadanía “reformar de manera total la Constitución”, el cual estará a cargo de una Asamblea Constituyente.

“Decir que tenemos una constitución hecha por la dictadura, por dos mafiosos que están presos por corruptos. Esta constitución, que se olvidó de los derechos de las mayorías y todos los peruanos lo tenemos en claro. Decir que fue refrendada en una fraude electoral, creo que eso también todos los peruanos recuerdan (...) hemos recibido llamadas maravillosas de decenas de organizaciones populares que se van a sumar desde distintos rincones de la patria, a la recolección de firmas”, expresó Guillermo Bermejo.

Luego continuó con: “han aparecido ciertos opinólogos que dicen que no se puede llamar a referéndum por Asamblea Constituyente. Si ustedes tienen el planillón en las manos, no hay nada qué discutir, es bastante claro. Aquí dice: referéndum para que se consulte a la ciudadanía electoral del Perú, para reformar de manera total la Constitución política del país de 1993, a cargo de una Asamblea Constituyente”.

“Esta es la realidad, sobre esto no puede haber discusiones, se está confundiendo con algunas cosas y será un buen momento para explicarlo. El llamado referéndum para una Asamblea Constituyente se puede darse de varias maneras, que lo convoque el presidente y que lo apruebe el Congreso que lo proponga alguna bancada del Congreso”, expresó Bermejo.