El congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) llegó hasta la Fiscalía junto a su abogado, Ronald Atencio, tras iniciarse una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias agravado por el caso “Los Operadores de la Reconstrucción”.

“No temo absolutamente nada. No tendría por qué, no existe ningún audio, ningún chat que me involucre a mí directamente”, manifestó Bermejo ante la prensa.

El legislador recordó que la versión del “aspirante a colaborador eficaz” deberá ser probada con “hechos y no con dichos”.

Bermejo señaló que en un inicio intentó reunirse con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero esta no lo pudo atender por su ocupada agenda.

“Nos han recibido los fiscales encargados del caso y les hemos dicho nuestra predisposición en este tema”, acotó. “Lo dije hace diez días y lo vuelvo a decir ahora. Si alguien de mi entorno, alguien cercano, alguien que trabajó conmigo cometió estas acciones, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos”, añadió.

Por su parte, el abogado Atencio, señaló que ni bien tomaron conocimiento de la notificación, “nos estamos apersonando ante la fiscalía a efectos de ponernos a derecho y colaborar con los actos de investigación”.

Guillermo Bermejo reiteró que es inocente y que colaborará con investigaciones tras acudir a Fiscalía de la Nación. (Canal N)