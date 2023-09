El excongresita de la República por La Libertad, Daniel Salaverry Villa, reapareció tras el pedido de ocho años de cárcel en su contra planteado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios de Lima que, a través del fiscal Uriel Terán, plantea que Salaverry se apropió de más de S/10,000 asignados para sus gastos de semanas de representación entre el 2017 y el 2018.

Según informó El Comercio, este caso se remonta a la época en que Salaverry era vocero de la agrupación política Fuerza Popular (2017-2018). En ese contexto, le imputan el delito de peculado porque se habría apropiado de “caudales públicos”.

“No es que me haya levantado el Congreso en peso o que me haya robado millones o que haya cobrado coimas como vemos, lamentablemente, que hacen otras autoridades, no. Por haber trabajado en Lima y no en Trujillo, dicen que he cometido peculado y quieren que vaya a la cárcel”, declaró a Diario Correo.

Salaverry, precisó que el “fiscal inventa normas” para sustentar su pedido ante el Poder Judicial, que ya se prepara el control de acusación contra el excongresista.

“El fiscal inventa una norma que solo está en su cabeza, no hay ningún acuerdo de Mesa Directiva (del Congreso), ni del reglamento, que especifique que el congresista tiene que dividir esos S/2,800 entre cinco días. El fiscal dice, 2,800 entre cinco días, S/ 560 por día, hay un día que tú te fuiste a Lima, entonces es peculado”, indicó.

De otro lado, también descartó que haya tocado los viáticos de los trabajadores de su despacho, como también lo plantea el Ministerio Público.

“Estoy seguro que la justicia va a primar y esto tendrá que archivarse. Los viáticos del personal del despacho congresal no pasan por mis manos”, añadió.