Entre el 17 y 18 de agosto, la gerencia general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) esperaba que los cuatro países interesados en ejecutar la fase 1 de la tercera etapa del proyecto de irrigación más importante del Perú arribaran a Trujillo para recorrer la zona por intervenir. Sin embargo, solo Países Bajos llegó a la cita pactada.

El gerente del PECh, Jhon Cabrera Carlos, aseguró que, aun así, existe plena confianza en que los Estados de Canadá, Hungría y Japón siguen interesados en culminar la presa Palo Redondo y las otras obras consideradas en la primera fase de Chavimochic III.

Detalles

“Países Bajos ha visitado la presa y las otras infraestructuras. Además, conocemos que Canadá ha visitado anteriormente la obra y, por lo tanto, está informada sobre este proyecto y mantiene su interés. Respecto a los otros dos Estados, a la fecha no se conoce si es que existe o no un desistimiento, pero consideramos que siguen manteniendo el interés”, indicó.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) lidera la licitación internacional para la culminación de la presa Palo Redondo, la construcción de la tercera línea del Sifón Virú, el Canal Coscomba y la ejecución de trabajos para reducir la vulnerabilidad de las obras de la primera y segunda etapa del proyecto. En ese sentido, Cabrera Carlos precisó que desde el Midagri no les han confirmado que los países que no llegaron a visitar el proyecto ya no estén interesados en intervenir bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.

“El Ministerio de Desarrollo Agrario no ha brindado información al respecto, por eso es que sostenemos que estos cuatro países mantienen el interés en ejecutar las obras”, añadió.

En el cronograma previsto por el Gobierno Central, este mes los cuatro países tienen que presentar su oferta técnica y económica.