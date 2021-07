Pese a la oposición de su bancada, el congresista electo Guillermo Bermejo (Perú Libre) insiste en recolectar las firmas para un referéndum a fin de convocar a una Asamblea Constituyente para el “cambio total de la Constitución”.

“La patria no se vende, la patria se defiende (...) no podemos vivir en democracia con una Constitución hecho en dictadura. El fujimorismo no solo nos aplastó en temas de carácter laboral, sino en derechos como salud, vivienda y educación. No solamente mató gente, no solamente robó, no solamente fueron narcotraficantes con poder, nos hicieron perder una guerra y lo hubieran seguido haciendo si el pueblo no se levantaba”, alegó Bermejo el domingo último en una reunión con sus simpatizantes en Ica.





Al respecto, fuentes de su bancada indicaron a Correo que la recolección de firmas de Bermejo es una iniciativa personal.

“Su posición viene afectando las negociaciones que tenemos con el resto de las bancadas para la Mesa Directiva, pues nosotros creemos que este cambio debe realizarse desde el Parlamento y consensuado, con votos”, explicó un parlamentario de Perú Libre que participa en la reunión de negociaciones con las bancadas.

Cabe destacar que la parlamentaria electa Betsy Chávez (Perú Libre) sostuvo, el último domingo, que el cambio de Constitución debe darse por un “debate en el Congreso”.

“Una Asamblea (Constituyente) no brota del Congreso, brota de un momento constituyente y esto no se da de la noche a la mañana, amerita un proceso de un tiempo de educar y entender; eso aún no se ha dado en el país. Ese diálogo se hará en el Parlamento, si se puede o no se puede; de nuestra parte está toda nuestra disposición”, señaló la izquierdista.

Su colega y vocero de su bancada, Álex Paredes, señaló que Bermejo está en una alternativa (referéndum) que sobrepasa la Constitución. “¿Asamblea Constituyente se puede convocar? No, ya pues”, dijo.

