El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, dijo que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, debería renunciar si es que se siente incómoda en el cargo, en respuesta a las versiones sobre un supuesto malestar de su parte por la permanencia de Walter Ayala como ministro de Defensa.

“Si ella está incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. Creo, se lo he dicho al presidente y a la bancada, que no podemos aceptar a nadie que chantajee o que diga que se hace lo que uno quiere o me voy. Eso hace mal a la democracia”, dijo ante la prensa desde las afueras del Congreso.

El legislador oficialista destacó que nadie es “indispensable” y reiteró que la decisión de qué ministro se queda o se va le corresponde solo al presidente de la República.

“Nadie es indispensable. Los cargo de la primera ministra y los ministerios son encargos por confianza pero nadie tampoco debe aceptar chantajes de nadie. Eso de que me voy si no se hace lo que quiero puede estar bien para secundaria, pero en el Gobierno se puede pueden aceptar chantajes”, insistió.

Guillermo Bermejo manifestó que la labor de una primera ministra como Mirtha Vásquez debe ser como articuladora de políticas públicas entre todo el Gabinete.

“No es un actor político que tiene que estar discutiendo todo el día. No estaba de acuerdo cuando lo hacía el anterior premier y tampoco voy a estar de acuerdo con que lo haga la actual ministra”, añadió.

Voto en contra del Gabinete

El congresista aseguró que su voto en contra de la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, a pesar de sus declaraciones a favor de otorgar la confianza hasta antes de que renunciara Luis Barranzuela como ministro del Interior, fue por la actitud de la premier y no en contra del resto del Gabinete.

“Yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con el Gabinete pero no le di el voto de confianza porque la actitud de la premier no me gustó. Hoy nuevamente ha salido a pechar al ministro de Energía y minas. Está haciendo lo mismo que le criticábamos al anterior premier, empujar al presidente a tomar decisiones en función a lo que ella cree que debe hacer”, manifestó.

