Después de ser detenido el viernes 24 de octubre en la sala del tribunal, donde fue condenado a 15 años de prisión, Guillermo Bermejo Rojas ya se encuentra en una celda del penal Ancón I.

De acuerdo con autoridades penitenciarias, Bermejo cumplirá su condena en este recinto.

Una fotografía muestra al legislador en un pasillo del penal portando una bolsa con objetos personales, una manta en sus hombres y dos policías armados a su lado.

La defensa del parlamentario apeló la sentencia y el caso será revisado en los próximos meses. En tal instancia, el nuevo tribunal puede ratificar la resolución previa o aumentar o disminuir la condena impuesta de 15 años.

Bermejo, alias “El Che”, integrante de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-BM, fue condenado por el delito de afiliación a una organización terrorista.

