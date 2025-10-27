La congresista Lucinda Vásquez utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para realizar tareas ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno, de acuerdo un informe Cuarto Poder.

La parlamentaria fue captada a través de una fotografía donde se le visualiza recostada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo Pezo, le realizaba masajes y le cortaba las uñas. La imagen, según el informe, fue tomada el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

Asimismo, Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, fue fotografiado en varias ocasiones mientras preparaba el desayuno para su jefa. Según la denuncia del dominical, las imágenes fueron tomadas en horario laboral y dentro de la cocina de la congresista.

Dicha imagen fue registrada el 19 de enero de 2023 a las 9:03 a.m. En ella, se observa a Willer Sajami dentro de la cocina de la vivienda de Vásquez, ubicada en Lima.

Cuando fue consultado sobre el caso, el funcionario optó por no responder y mantenerse en silencio. Willer Sajami figura como afiliado al partido Ahora Nación, que tiene como candidato presidencial a Alfonso López Chau.