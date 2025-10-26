Tras la sentencia de 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo, por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem, la Mesa Directiva del Congreso deberá pronunciarse sobre el caso del legislador y evaluar si su accesitaria, Zaira Arias Berrocal, lo reemplazará en el cargo.
La instancia parlamentaria, presidida por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), podría hacer uso del artículo 15-A del Reglamento del Congreso.
Este acápite señala que en caso de que un legislador sea condenado por terrorismo “mediante sentencia judicial firme”, el accesitario no ocupa la curul y esta queda vacía.
La defensa de Bermejo, ejercida por el abogado Ronald Atencio, ha adelantado que solicitarán a la Corte Suprema que desestime dicha condena. Sin embargo, esta evaluación podría darse en seis meses o un año.
