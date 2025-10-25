Fuerza Popular anunció que no tomará parte en el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025, programado para el 6 de noviembre en Lima.
Mediante una carta firmada por su subsecretario nacional, Miguel Ángel Torres, el partido informó a IPAE Acción Empresarial que no puede asumir un compromiso formal de participación en este momento.
En la misiva, la agrupación política explicó que las complicaciones de agenda de sus posibles postulantes y la continuidad del proceso interno para definir candidaturas impiden su asistencia oficial.
Con fecha 24 de octubre, el partido expresó su reconocimiento al espacio de diálogo que promueve IPAE. Además, destacó su respaldo a los empresarios y emprendedores que enfrentan un escenario político inestable, reafirmando su compromiso con la estabilidad macroeconómica y jurídica del país.
