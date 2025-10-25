El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, llegó hasta la cuadra 6 del jirón Junín para inspeccionar las acciones del Gobierno frente al incendio ocurrido a pocos metros del Congreso de la República.
El funcionario precisó que el gerente general de Sedapal se encuentra en la zona y que, además de las dos cisternas iniciales, se sumaron cinco más para reforzar el abastecimiento de agua.
Sifuentes adelantó que el Ejecutivo evalúa declarar la zona en emergencia para entregar bonos y apoyo humanitario a las familias afectadas.
Explicó que se habilitarán carpas y albergues temporales en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que varias viviendas sufrieron graves daños estructurales.
Finalmente, el ministro anunció que se investigará el origen del incendio y se coordinará con la comuna limeña para revisar las condiciones de las edificaciones antiguas del centro histórico.
