El presidente José Jerí, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, supervisó el traslado de 45 reclusos considerados de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón 1.
Durante la inauguración del nuevo ambiente, Martínez rechazó que el Ejecutivo busque replicar el modelo carcelario de El Salvador.
“De ninguna manera, estas son medidas que se están adoptando y todo tiene una razón de ser, no es que nosotros estemos copiando algún estilo o medidas que se hagan en otros lugares, definitivamente no”, afirmó el ministro ante la prensa.
El titular del Minjus detalló que entre los internos trasladados figuran procesados por delitos graves como extorsión, homicidio calificado, sicariato y secuestro. Entre ellos se encuentran Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’, y Adam Lucano Cotrina, conocido como ‘El Jorobado’.
Martínez precisó que el régimen en este pabellón contempla medidas estrictas: reducción de visitas, restricción del movimiento fuera de celdas, cortes de cabello obligatorios y limitación del uso de energía eléctrica.
