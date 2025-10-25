El presidente de la República, José Jerí, encabezó el traslado de 45 internos considerados de alta peligrosidad al nuevo pabellón de régimen cerrado del Penal Ancón I.
La actividad contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.
Las autoridades informaron que los reclusos trasladados están vinculados con casos de extorsión y sicariato. Este operativo se realizó en el marco del cuarto día del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, con el objetivo de reforzar la seguridad interna en los centros penitenciarios.
El ministro Martínez explicó que los internos contarán con medidas más estrictas de control.
“Los internos en este pabellón saldrán al patio dos horas al día y tendrán un régimen de visitas cada 15 días, así como la prohibición expresa de que no estén en los pasadizos, además que en ningún momento estén solos”, detalló.
