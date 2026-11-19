Una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, fue presentada por el diputado Luis Masco, de la bancada de Obras, con el respaldo de legisladores del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú .

La iniciativa contiene un pliego de 54 preguntas relacionadas principalmente con la transferencia de más de S/6 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), destinados a financiar trabajos de remediación ambiental en la unidad minera Florencia-Tucari, ubicada en Moquegua.

Entre los cuestionamientos figuran el sustento técnico, legal y presupuestario de la transferencia, las razones que motivaron el desembolso y los mecanismos de supervisión para garantizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, los legisladores buscan que Shinno explique las circunstancias en las que se autorizó la medida y las interrogantes sobre el presunto vínculo laboral que habría mantenido con la empresa minera Aruntani antes de asumir el cargo ministerial.

El diputado de Ahora Nación, César Holguín, expresó su respaldo personal a la iniciativa y sostuvo que el Parlamento debe ejercer su función de fiscalización sobre el sector.

“Una interpelación es un acto donde el Parlamento le va a pedir cuentas sobre algunas designaciones, sobre la política general, sobre las zonas donde se está operando principalmente con criterio de emergencia”, manifestó.

También consideró necesario garantizar una política de transparencia frente a la ilegalidad y las economías vinculadas al crimen, aunque precisó que el respaldo de toda su bancada deberá definirse mediante una decisión colectiva.

La moción de interpelación deberá seguir el procedimiento legislativo y someterse a las votaciones correspondientes para determinar si el ministro será citado al Parlamento.

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