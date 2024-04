El presidente del Consejo de Ministro, Gustavo Adrianzén, rechazó que lo tilden como “escudero” de la presidenta Dina Boluarte. Reiteró que el silencio de la mandataria se debe a que sus primeras declaraciones por el caso Rolex serán ante la Fiscalía.

“La presidenta va a hablar primero en la Fiscalía (...) En este caso puntual, las investigaciones fueron a una velocidad inusitada”, señaló en Punto Final.

Afirmó que estuvo presente durante el allanamiento fiscal en Palacio. “Yo estuve en la diligencia que se realizaba con los abogados y quiero hacer una precisión. Se me ha acusado de abogado, escudero y no lo soy”, precisó.

Agregó que Dina Boluarte tiene su defensa legal. “Yo estuvo en mi condición de premier. Eso de escudero no me viene bien y no siento que lo sea”, acotó.

No hallaron ROLEX en Palacio

El Ministerio Público y agentes de la DIVIAC encontraron una caja que contenía al menos 8 relojes que pertenecen a la presidenta Dina Boluarte. Esto durante el allanamiento en Palacio.

Según el acta de allanamiento, los relojes estaban en uno de los dormitorios de Palacio. Estos estaban en el primer cajón de una cómoda de madera.

Las imágenes muestran que los relojes hallados son de distintas marcas, sin embargo, no se ubicó los Rolex que Dina Boluarte venía exhibiendo.