Este lunes 3 de febrero, Gustavo Adrianzén señaló que deberían darse “acciones judiciales” a quienes participaron en el allanamiento de casa de la presidenta Dina Boluarte en abril del 2024.

“La inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva acción que se adoptó en contra de su domicilio es imperdonable, se trata de la vivienda de la presidenta. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y eso yo lo repruebo y contra esas personas se deberían tomar acciones judiciales, porque ha sido un atropello. Yo no intimido a nadie, no es que [fiscales y policías] hicieron su trabajo. Primero hay que ver quién lo pidió y bajo qué circunstancias lo pidieron”, sostuvo a RPP.

El presidente del Consejo de Ministros respaldó las declaraciones de la mandataria contra el Poder Judicial y resaltó que Boluarte es víctima de una persecución judicial.

“La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial que, en mi opinión, no hace más que marcar diferencias y esas tienen que ver con la manera cómo se ha tratado a la mandataria y respecto de otros casos que son significativamente diferentes”, señaló.

Adrianzén sobre caso de alimentos en mal estado de Qali Warma: “Debemos unas disculpas a los niños y padres”

Gustavo Adrianzén se disculpó a nombre del Gobierno con los padres de familia y escolares afectados por consumir productos en mal estado que fueron distribuidos por el programa Qali Warma.

“El Estado debe asumir responsablemente estas disculpas y lo haré yo en nombre del Gabinete. Nosotros nos sentimos muy comprometidos con la niñez. Si esto ha ocurrido, nosotros vamos a buscar a los responsables. En lo que corresponde a los niños, nosotros debemos unas disculpas a los niños y padres”, manifestó a RPP.

El presidente del Consejo de Ministros admitió también que hubo una demora en dar estas disculpas, ya que se afectaron a niños de las comunidades de Cajamarca y Puno. Asimismo, afirmó que se encargarán de encontrar a los responsables del caso.

“Tengo que entender que nosotros somos los que dirigimos estos programas y somos los responsables. Es a los niños del Perú, y sobre todo a las comunidades de Cajamarca y Puno quienes se han visto afectados, es por eso que yo lo hago. En todo caso si no se ha hecho antes en la oportunidad debida permítanme también disculparme”, agregó Adrianzén.