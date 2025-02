¿Qué acciones se deberían emprender por el colapso del techo en el Real Plaza Trujillo?

Deben emprender una investigación detallada y profunda. No podemos permitir una negligencia y menos que vuelva a ocurrir, esto es como el caso del Puente Chancay, no hay supervisión en la Municipalidad. Tenemos un organismo que se preocupa por defensa civil, pero al final no ocurre nada, no se preocupa.

En este caso, a su modo de ver, ¿sobre quién caería las responsabilidades?

Hay un tema muy especial, el alcalde anterior, Arturo Fernández, lo cerró, y ahí creo que lo reabrieron por influencia. No es que se hayan levantado las observaciones, no hay un trabajo articulado. Los que autorizaron el funcionamiento son los responsables.

El congresista Diego Bazán, de acuerdo con Fernández, influenció. ¿Es así?

Eso escuché, que influenció. Tiene que ser castigado, pero primero el Congreso debe actuar en la Comisión de Fiscalización para encontrar las causas y a los responsables.

De encontrar responsables desde el Congreso, como, por ejemplo, al señor Bazán, ¿qué pasaría?

El tema penal tiene que verlo la Fiscalía, y en el Congreso debe haber una suspensión.

¿La Alcaldía de Trujillo, que está bajo la dirección de Mario Reyna, quien es de APP, es responsable por otorgarle el permiso al Real Plaza pese a que Fernández lo clausuró por encontrar fallas?

Siempre son responsables directos o indirectos. El problema de Trujillo, al margen de este tema, es que todas las autoridades son del mismo partido y que no hay participación ni fiscalización.

Quiere decir de Alianza para el Progreso, el partido que preside su hermano.

Sí.

¿El gobernador de La Libertad, César Acuña, tendría responsabilidades?

Sí. Creo que él debió prever que todos los sectores funcionen, no centrarse en la parte administrativa.

¿Qué hará usted desde el Congreso?

Pediré a Juan Burgos que la Comisión de Fiscalización intervenga.