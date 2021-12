El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Héctor Acuña aseguró que promoverá junto a otros legisladores de Renovación Popular una moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la filtración de la prueba para acceder a la carrera pública magisterial.

El legislador indicó que las denuncias recientes contra Gallardo y que acusan a su hija y a la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez, de haber obtenido la prueba docente para luego venderla, son “graves”.

“He sido claro que estoy a favor de la censura y que realmente reprocho todo acto que no esté de acuerdo a la meritocracia. Yo me he unido y lo he manifestado plenamente, que estoy a favor de la censura y, si no, presentaré otra moción de censura porque con lo que se ha conocido no hay mayor discusión”, señaló en RPP.

Héctor Acuña conversará con Renovación Popular para promover censura de Carlos Gallardo. (RPP)

Este miércoles 15 de diciembre, se conoció que un testigo protegido dijo ante la fiscalía que la hija del ministro Carlos Gallardo filtró la prueba junto a la congresista Lucinda Vásquez, y que esta última cobró a través de testaferros montos de dinero a cambio de ofrecer el examen. La legisladora oficialista ha negado esta versión y también conocer a la hija del ministro de Educación.

Héctor Acuña aseguró que en el pleno que se llevará a cabo este jueves, conversará con congresistas de Renovación Popular que anunciaron que promoverían una moción de censura contra Gallardo.

“Si es que hay que unir esfuerzos, hay que unirlos. Acá no hay protagonismos, debe haber hechos y no palabras”, aseveró.

