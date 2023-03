El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, sostuvo que el expresidente Pedro Castillo pasaría a condición de investigado luego de no presentarse por cuarta vez ante dicho grupo legislativo, que viene indagando presuntas irregularidades en la gestión del ahora preso, quien se encuentra en el penal Barbadillo.

Precisamente, en la sesión de hoy, el administrador de dicho centro penitenciario señaló que el exjefe de Estado no quiso presentarse para ser interrogado por el Congreso y que tampoco ha asistido su abogado. Por ello, la sesión fue suspendida.

“Lo que corresponde valorar la actitud procedimental del investigado, cotejar información de las declaraciones que vienen dándose, entonces, sec´onsidería cambiar la condición jurídica y parlamentaria de Pedro Castillo a la condición de investigado, lo cual permitiría levantar el secreto de las comunicaciones y financiero”, señaló.

Agregó que, en la condición de investigado, Castillo tendrá que declarar de grado o fuera.

Asimismo, dijo que Pedro Castillo “cae en lo más profundo” y muestra una actitud de obstaculizar el trabajo de la Comisión de Fiscalización al no acudir por cuarta vez.

“Cuando hay responsabilidad penal y sabes que has cometido delito, los abogados estratégicamente le dicen que no declaren o alarguemos el proceso. Hoy está tomando esa actitud lo cual se contradice a lo que Pedro Castillo decía, que no tiene temor a las investigaciones y que el pueblo debe saber la verdad”, manifestó.

En otro momento, Ventura lamentó que el abogado del exmandatario, Eduardo Pachas, haya engañado a otras comisiones del Congreso alegando que su citación se cruza con otras diligencias.

