Desde el penal Barbadillo de Ate, el administrador de dicha entidad, Hugo Chang, señaló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el exmandatario Pedro Castillo no va a participar en el interrogatorio programado para hoy. Aseguró que el abogado del preso, Eduardo Pachas, tampoco se encontraba presente en el centro penitenciario.

“No va a participar. No se ha apersonado ni ha llegado el abogado. Él (Pedro Castillo) ha indicado que no va a participar, se le ha conminado y ha indicado que no va a participar”, sostuvo el encargado del citado centro penitenciario.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, sostuvo que el mandatario se ha negado a declarar ante el Congreso pese a tener cuatro citaciones. “Considerando que había solicitado, el entonces presidente, declarar en Palacio de Gobierno como ha quedado registrado en acta y cámaras de videos”, señaló.

Asimismo, dijo que, en su condición de expresidente, tampoco ha querido presentarse ante el Parlamento para su declaración. “Se va a dejar constancia de la actitud procedimental de Pedro Castillo Terrones, el cual esta comisión valorará para asumir otras consecuencias jurídicas parlamentarias”, manifestó.

Y es que actualmente, Castillo Terrones se encuentra en calidad de testigo por las indagaciones que realiza el Congreso por presuntos delitos de corrupción durante la gestión presidencial del profesor. Al respecto, fuentes de la Comisión de Fiscalización indicaron que posiblemente pase a condición de investigado para poder acudir de grado o fuerza a dar su testimonio.

