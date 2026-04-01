Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) respondió a una pregunta ciudadana sobre la posibilidad de impulsar el retorno a un sistema unicameral y la no reelección inmediata de parlamentarios.

La consulta planteó si su eventual gobierno consideraría los resultados del referéndum nacional del 2018, en el que la ciudadanía se pronunció sobre reformas constitucionales relacionadas con el Congreso.

“Mi pregunta es la siguiente, ¿considera tomar en cuenta el referéndum 2018 e impulsar el retorno a la unicameralidad y la no reelección inmediata de parlamentarios?”.

Caller señala que la voluntad popular debe respetarse

En su respuesta, el candidato destacó la diferencia entre el poder ciudadano y las instituciones del Estado, señalando que la voluntad popular debe ser prioritaria.

“Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el pueblo y el poder constituido son los poderes del Estado”.

Asimismo, sostuvo que las decisiones adoptadas por la ciudadanía en el referéndum deben respetarse y no ser revertidas posteriormente.

“Si claramente ha manifestado su voluntad de que no haya bicameralidad y que no haya reelección (…) definitivamente hay una falla justamente en la Constitución Política del Perú”.

El candidato también criticó decisiones adoptadas posteriormente por el Congreso.

“Eso debe ser revisado para que nunca más una decisión del pueblo soberano sea revertida por un puñado de mafiosos”.

Plantea revisar normas constitucionales y el rol del presidente

Durante su intervención, Caller mencionó la necesidad de revisar aspectos constitucionales vinculados al funcionamiento del Estado.

“Debemos tener muy en cuenta lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Política del Perú que claramente dispone lo siguiente, el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación”.

Asimismo, dirigió un mensaje a los ciudadanos sobre el perfil que debería tener quien represente al país.

“¿Qué quieren tener de representante esa nación ante el mundo? ¿A un cómico, a una persona que no cumple su palabra, a una persona no preparada?”.