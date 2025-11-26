Tras la decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de sentenciar a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, Mario Vizcarra manifestó su indignación y calificó la resolución contra su hermano como una “vergüenza”.

Mario Vizcarra afirmó que el fallo constituye una injusticia contra alguien que, según dijo, siempre actuó en favor del pueblo y cuyo “único delito” habría sido enfrentarse a las estructuras de poder.

“Hoy es un día de vergüenza. El Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo, a un hombre honesto, a un hombre como Martín Vizcarra, cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos” sostuvo.

El familiar del exmandatario resaltó que Vizcarra evidenció su compromiso con la ciudadanía tanto durante su gestión como presidente regional de Moquegua como a lo largo de su periodo en la Presidencia de la República.

“Toda la vida estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional Moquegua, y lo demostró también cuando fue presidente del Perú. Claro que nos duele, ¿cómo no nos va a doler? Si ahora en estos momentos están dictando 14 años de prisión efectiva”, manifestó.

El precandidato de Perú Primero señaló que la condena era previsible y la atribuyó a una conspiración, afirmando que el sistema ha prevalecido por encima de la justicia.

“Ya lo sabíamos, no nos extraña. No nos extraña que eso esté pasando, porque el pacto mafioso una vez se ha impuesto contra la razón, una vez se ha impuesto contra la justicia. Ya se debería venir”, finalizó.