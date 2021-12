Hernando Cevallos, titular del sector Salud, afirma que no tiene dudas de que el presidente Pedro Castillo no es responsable de ningún delito y que confía en su honestidad. Sus declaraciones se dieron al ser consultado sobre la denuncia hecha por la Procuraduría en contra del mandatario ante la fiscal de la Nación.

“Espero que esto [la denuncia] se aclare y se transparente, se requiere que haya seriedad, que no se politicen las acciones del Gobierno, no es que quiero eludir la pregunta pero hablemos de la variante Ómicron, hablamos de que si no controlamos la pandemia podemos terminar con un fuerte golpe sanitario”, dijo durante un evento de promoción de la vacunación contra el COVID-19 en el distrito de La Victoria.

“Confío en el presiente, lo considero alguien transparente e intachable, espero que se investigue de la forma más seria este caso, espero que se esclarezca todo, pero no tengo ninguna duda de que es un hombre absolutamente honesto”, agregó.

El último viernes, el procurador General del Estado, Daniel Soria, denunció a Castillo Terrones ante la fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia presentada por Soria se sustenta en que las reuniones que mantuvieron la empresaria Karelim López y el jefe de Estado “se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra”.

Hasta el momento el presidente Pedro Castillo no ha informado de manera oficial sobre este caso ni ha dado a conocer la lista de las personas con las que se reunió de manera extraoficial en su casa de Breña.

