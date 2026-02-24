El presidente interino José María Balcázar tomará juramento este martes 24 de febrero al nuevo Gabinete Ministerial, el cual será encabezado por el economista Hernando de Soto. La ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno y marcará el inicio de una nueva etapa en el actual gobierno de transición.

El pasado domingo 22 de febrero, el Despacho Presidencial confirmó la designación de De Soto como presidente del Consejo de Ministros. La decisión había sido evaluada directamente por Balcázar, quien destacó la trayectoria y reconocimiento internacional del economista.

Reacciones en el Parlamento

La designación del presidente del Consejo de Ministros generó diversas reacciones en el Congreso. El lunes 23 de febrero, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) manifestó su respaldo al nombramiento de Hernando de Soto mediante un comunicado oficial.

Por su parte, algunos legisladores como José Cueto, de Honor y Democracia, saludaron la decisión y destacaron el perfil técnico del nuevo premier. Sin embargo, otros congresistas, entre ellos Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, mostraron cautela y condicionaron su apoyo a la composición final del gabinete y a las medidas que el Ejecutivo plantee ante el Parlamento.

Razones de su nombramiento

En declaraciones pasadas, el presidente de la República explicó que la designación de De Soto responde a la necesidad de dar continuidad al modelo económico del país. También resaltó la experiencia y los contactos del economista, a quien consideró una figura clave para fortalecer el gabinete.

“Tenía que recurrir para garantizar el modelo económico y para que el nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, mencionó el presidente.

El jefe de Estado destacó además la “defensa y compromiso” del nuevo premier con el modelo liberal que actualmente rige la economía peruana. Afirmó que su llegada también busca “rediseñar la democracia” para acercar al Estado con los sectores que se sienten excluidos, como la juventud.

¿Quiénes conformarán el nuevo Gabinete?

Durante la jornada del lunes 23, el mandatario sostuvo reuniones con algunos miembros del gabinete actual. Entre ellos estuvieron la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el canciller Hugo de Zela; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; y el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

Pese a la expectativa que mantienen algunos ministros sobre su permanencia en el Gabinete, Balcázar evitó revelar los nombres de quienes asumirán las carteras ministeriales.

Asimismo, se conoció que la congresista Kelly Portalatino reveló haber recibido una propuesta para integrarse al nuevo gabinete. No obstante, aclaró que declinó la invitación al encontrarse en plena postulación parlamentaria.

Con todos estos ajustes, el Consejo de Ministros liderado por Hernando de Soto jurará hoy en Palacio de Gobierno. La expectativa está puesta en los nombres que conformarán el nuevo equipo y en la orientación económica que marcará el rumbo del Ejecutivo durante los próximos meses.