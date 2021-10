Miguel Guillermo Bobbio Carranza, hijo del jefe de Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Gustavo Bobbio Rosas, fue nombrado asesor del ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, quien es una persona muy cercana a Vladimir Cerrón.

“Designar al señor Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza, en el puesto de asesor de Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente”, indica la resolución del nombramiento.

Cabe destacar que Miguel Bobbio, según registros del Jurado Nacional de Elecciones, postuló sin éxito a la alcaldía de Surco en el 2018 por el partido político Democracia Directa.

Sobre su padre, quien es mano derecha del jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, se conoce que es muy amigo del presidente de la República, Pedro Castillo, a quien ha visitado en más de una oportunidad. “No he encontrado en él ningún rastro de comunismo, he encontrado una persona honesta sencilla y bastante inteligente, que además, tiene una gran sensibilidad social”, dijo Gustavo Bobbio sobre el mandatario, meses atrás.

Además, el tío del nuevo asesor del ministro del Ambiente, Fernando Bobbio Rosas, fue uno de los participantes en el ‘Andahuaylazo’ y es muy cercano al líder etnocacerista, Antauro Humala.

