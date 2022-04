Punto de quiebre. A lo largo de sus ocho meses en el cargo, el presidente Pedro Castillo ha tomado el nombre del pueblo para emprender acciones -algunas cuestionables- desde su gestión, sin embargo, ahora es el pueblo el que le exige al mandatario ser escuchado y que cumpla las promesas lanzadas durante la campaña.

La falta de respuesta por parte del Gobierno a los reclamos por el alza de combustibles, fertilizantes y bienes de primera necesidad se tradujo ayer en ataques, saqueos a comercios y destrozos a instalaciones públicas y privadas en la ciudad de Huancayo, en Junín, cuna del partido de Perú Libre, frente a la radicalización del paro de transportistas de carga pesada.

Al cierre de esta edición, se informó de la muerte de un menor de 13 años de iniciales B. P. L., quien fue hallado muerto en el río Yacus del distrito Huertas (Huancayo) producto de una aparente persecución policial.

Según los vecinos, el menor salió corriendo desde la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jauja justo cuando se desató el enfrentamiento con la Policía.

DESBORDE. Ayer en Junín, el quinto día del paro indefinido de transportistas se inició con enfrentamientos entre manifestantes con miembros de la Policía. Al gremio de transportistas se sumaron, agricultores, ganaderos, representantes de comunidades campesinas y comerciantes para exigir la presencia del presidente Pedro Castillo en la zona.

También exigían que el mandatario los desagravie sobre lo dicho el último miércoles acerca de que existen dirigentes “malintencionados” que promueven las movilizaciones a cambio de pagos. Lo mismo pedían para el premier Aníbal Torres, quien pidió comer pescado ante el alza del precio del pollo.

“¡Ya no somos uno, ya no somos dos, ahora somos un pueblo, a una sola voz!”, “¡Castillo, escucha el pueblo te repudia!”, “¡arriba el paro, que viva la lucha social, abajo los politiqueros!”, eran parte de las arengas que se compartían desde la plaza Huamanmarca, en la que se ubica tanto la sede del Gobierno Regional de Junín y la de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Ambas edificaciones fueron atacadas con piedras y ladrillos, por lo que sus funcionarios tuvieron que ser desalojados con apoyo y resguardo policial.

De acuerdo, al coronel PNP Colin Sim Galván, jefe de la Región Policial Junín, solo en la plaza de Huamanmarca se habían reunido alrededor de 8 mil personas.

“Este pueblo ya se levantó, y no está motivado (por pagos), lo estamos haciendo por las causas justas. El agro es vida, el agro es salud. Si la costa no hace caso, se queda sin comida, Huancayo no va a soltar comida para la costa”, dijo uno de los dirigentes de la zona.

“Acá nos estamos pelando de frío, muriéndonos de hambre, luchando por nuestros principios y derechos, y el presidente Pedro Castillo se olvidó que esta gente lo puso en el poder y nos da la espalda (...). Él tanto habla del pueblo, el pueblo, el pueblo: ¡aquí está el pueblo protestando y nos da la espalda!”, exclamó otro manifestante.

En ese escenario, la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas para retirar al numeroso grupo de transportistas de carga que protestaba en el lugar y quería retomar los ataques a la sede del GORE Junín. En la movilización también participaron agricultores, ganaderos y transportistas de servicio público.

Entre tanto, medios locales informaron que otros enfrentamientos se produjeron en distintos puntos de la región, entre ellos, los exteriores del aeropuerto de Jauja ante la expectativa de la llegada de autoridades del Gobierno Central.

También se reportó el cierre de vías principales en la ciudad de Huancayo, así como de terminales de buses interprovinciales.

ALERTA. Pese a la gravedad de las acciones, el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovani Diez, invocó todos a los trabajadores del rubro a sumarse a una paralización nacional para este lunes. Ello ante las expresiones del jefe de Estado, que dijo que el paro de transportistas de carga pesada, que inició el pasado 28 de marzo, está liderado por dirigentes “malintencionados” y “pagados”.

“Se está llamando a todas las bases en todas las modalidades de transporte. Con el insulto que ha hecho el presidente, en vez de calmar los ánimos, ha hecho que la mayoría de transportistas que estaban indecisos, tomen esa decisión. Nosotros, definitivamente, el día 4 estamos entrando a una paralización nacional, pero en todas las modalidades”, indicó en Exitosa.

Diez precisó que una movilización de este tipo tendrá un fuerte impacto en las ciudades, frente a la paralización de esta semana que contempla las principales vías y carreteras del país.

El último miércoles, la Presidencia del Consejo de Ministros informó del nombramiento de una Comisión de Diálogo con los gremios de transportistas.

Un día antes, el premier Aníbal Torres había mencionado, incluso, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había llegado a un acuerdo con la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación de Transportistas del Perú para levantar la huelga.

Pese a ello, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, descartó que su gremio haya llegado a un acuerdo. “Para aclarar lo dicho por el señor premier, nosotros no estamos levantando ningún paro porque no hemos firmado ningún acta en ese sentido y no tenemos por qué hacerlo porque la Unión Nacional de Transportistas no ha convocado este paro”, dijo al programa 24 Horas.

LECTURA. Por su parte, Teddy Panitz, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Junín, cuestionó la labor del Gobierno para dar solución a las protestas iniciadas en diferentes puntos del país y que ayer llegaron a un punto crítico en la ciudad de Huancayo.

En declaraciones a Canal N, indicó también que las expresiones del mandatario, criticadas por los sectores que protestan, llegaron a oídos de los dirigentes cuando en paralelo se buscaba plantear una mesa de diálogo junto a las autoridades.

“Estar en el quinto día de protestas creo que es un índice muy claro de que ha fallado una respuesta diligente del Ejecutivo”, sostuvo Panitz.

Añadió que durante los primeros días de protestas se reportó el fallecimiento de dos personas por atropello debido a que buscaban superar los bloqueos y huir de los manifestantes. Correo supo que una maestra fue una de ellas.

REPORTE. A nivel nacional, de acuerdo al reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutran), el bloqueo de carreteras ha afectado las vías de comunicaciones de seis regiones, siendo las principales Junín, Arequipa y Puno.

Desde Arequipa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, brindó declaraciones a la prensa tras culminar una mesa de diálogo con los transportistas.

Al respecto, indicó que los dirigentes se comprometieron a dejar pasar “cada cierto tiempo” diez vehículos que transporten productos perecibles a los mercados, a fin de que estos están abastecidos.

Sin embargo, al ser consultado por la protesta en Huancayo, señaló que también están atendiendo otros puntos, pero no están minimizando el paro.

MIRADA. En declaraciones a Correo, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, sostuvo que, si bien existen problemáticas no resueltas a nivel nacional desde la gestión anterior, este Gobierno “ha cometido un error” al colocar en ministerios claves a personas no preparadas. “Creo que esto de aquí lo que tienen que hacer es ver que no se trata de un tema político sino técnico”, dijo.

“Yo veo lamentablemente lo que está pasando en Huancayo y hay un serio problema de capacidad de algunos ministros para resolver esto, te lo digo, porque ellos sabían de esto. No es que no sabían. Los transportistas le han estado enviando cartas, pero no les han hecho caso, esa es la verdad”, comentó.

Recalcó que en las reuniones para las mesas de diálogo es necesario que estén presentes los titulares de las carteras claves para dar respuesta a la problemáticas, entre el Ministerio de Economía y Finanzas.