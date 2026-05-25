Setenta y cuatro organizaciones políticas (41 partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales) celebraron ayer sus elecciones primarias en la modalidad de delegados para definir las candidaturas a las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

Los 2,992 delegados habilitados eligieron candidatos a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

Los comicios se desarrollaron en 46 locales de votación y se instalaron 1,064 mesas de sufragio a nivel nacional.

Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegó más de 790 fiscalizadores para supervisar esta jornada, que constituye la segunda etapa del proceso: la primera se realizó el 17 de mayo en comicios internos organizados por los mismos partidos.