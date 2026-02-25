Hugo Alberto Begazo de Bedoya juró este martes 24 de febrero como nuevo ministro del Interior (Mininter), en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar.

Con ello, Begazo de Bedoya se integra al nuevo Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles.

Cabe señalar que José María Balcázar asumió la Presidencia del Perú tras ser elegido titular del Congreso el pasado 18 de febrero, luego de que el Parlamento aprobara, un día antes, la censura del entonces mandatario José Jerí.

Perfil del nuevo titular del Mininter

General en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Begazo de Bedoya ha desempeñado diversos altos cargos operativos dentro de dicha institución y en el ámbito de la seguridad ciudadana.

En septiembre de 2026 fue nombrado jefe de la Región Policial Lima. Anteriormente, desempeñó el mismo cargo en la Región Policial Cajamarca, donde impulsó acciones contra la inseguridad y la minería ilegal. Asimismo, integró el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana.

Fue pasado al retiro en diciembre de 2017 por renovación de cuadros; sin embargo, retornó posteriormente a la situación de actividad en el grado de general, tras la emisión de la Resolución Suprema N.° 122-2019-IN del Ministerio del Interior.

Asimismo, ocupó el cargo de director de la Escuela Técnico Superior (ETS) de la Policía Nacional del Perú en Cusco.

En mayo de 2025, el Ministerio del Interior declaró improcedente la solicitud presentada por Begazo para acceder al beneficio de defensa y asesoría legal por hechos vinculados a su servicio anterior, mediante la Resolución de Secretaría General N.° 080-2025-IN-SG.