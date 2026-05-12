Hugo de Zela se despidió este lunes del Ministerio de Relaciones Exteriores con un balance enfocado en la política exterior, la seguridad regional y los vínculos con Estados Unidos y China. Durante una ceremonia en Torre Tagle, el excanciller aseguró que su gestión buscó mantener una posición “equidistante” entre ambas potencias, “sobre la base del interés nacional”.

“Hicimos importantes esfuerzos para que nuestro país mantenga una posición equidistante con las dos grandes potencias”, indicó.

En ese sentido, recordó que Estados Unidos oficializó la designación del Perú como “Aliado Principal No Miembro de la OTAN” y resaltó avances en proyectos relacionados con defensa, infraestructura y minerales críticos.

“Avanzamos sustantivamente en la posibilidad de construcción de un puerto espacial, obtuvimos su colaboración para relocalizar la Base Naval de El Callao y para ampliar la capacidad de Matarani, así como generar una alianza para aprovechar nuestra riqueza en minerales críticos mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, que establece un marco de cooperación bilateral para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras en todas las etapas de la cadena”, sostuvo.

Además, destacó la firma del contrato para la adquisición de aviones F-16 y la cooperación con especialistas del FBI en la lucha contra el crimen transnacional.

“Se firmó asimismo el contrato de compra de los aviones F-16 para que nuestra Fuerza Aérea pueda recuperar, después de varias décadas, su capacidad operativa y disuasiva para proteger nuestra soberanía”, manifestó.

“Nos apoyaron también, con expertos del FBI, en la elaboración del plan para la lucha contra el crimen transnacional. En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas, concertamos una próxima visita al Perú del Secretario de Estado y también varias actividades conmemorativas en Washington y en Lima de este importante aniversario”, agregó.

Respecto a la relación con China, De Zela señaló que se trabajó “de manera sustantiva” en torno al puerto de Chancay y en fortalecer al Perú como un hub regional de comercio hacia Asia-Pacífico: “La relación política se encuentra en un nivel óptimo, caracterizado por la confianza política, el dinamismo económico y una amplia agenda de cooperación”.

El excanciller también se pronunció sobre el deterioro de las relaciones con México tras el asilo concedido a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Según afirmó, esta decisión formó parte de “una serie de actos inamistosos” por parte del gobierno mexicano desde diciembre de 2022 y justificó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque se mantuvieron los vínculos consulares.

En otro momento, De Zela respaldó la postura peruana sobre el asilo diplomático e indicó que este mecanismo “no debe ser utilizado como una vía de impunidad para personas procesadas por delitos comunes”. Asimismo, expresó que varios cancilleres de la región apoyaron esta posición planteada ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su mensaje final, el diplomático también reflexionó sobre el papel del Servicio Diplomático en el actual contexto político. “Servimos a los intereses permanentes del país y no a las urgencias políticas del momento”, manifestó. Posteriormente, deseó éxitos al nuevo canciller, Carlos Pareja, y afirmó sentir “un profundo alivio” porque Torre Tagle queda “en manos de un profesional experimentado”.