Como ciudadano y educador, Idel Vexler, exministro de Educación, remarcó la relevancia para el país del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que organiza el Estado peruano, pero rechazó firmemente que se haya dispuesto cerrar los colegios durante cinco días. Aquí algunas de sus razones.

Desde este lunes hasta, prácticamente, el viernes, casi 2.5 millones de escolares no tendrán clases presenciales, ¿lo juzga acertado?

Yo entiendo las preocupaciones del Gobierno y de los responsables del APEC. Como peruano, aspiro a que este evento sea un éxito total en el marco del desarrollo social y económico del Perú, y espero que no haya paralizaciones, bloqueos de carreteras, protestas, porque estarían afectando la buena imagen del país. Para ello invoco al Gobierno a tomar todas las medidas que la ley faculta (...), pero de ahí que recurran al fácil expediente de afectar a millones de alumnos (...) me parece que va por un camino no acertado. Ese es el problema: cuando hay problemas, lo primero que hacen los gobiernos es cerrar los colegios.

Según el ministro de Educación, Morgan Quero, los días en casa serán una oportunidad para que los padres estén cerca de sus hijos.

No podemos negar que el vínculo y las relaciones afectivas entre padres e hijos se deben promover, pero no a costa de los aprendizajes, no a costa de la formación efectiva de los alumnos (...), por último, nadie garantiza que los padres de familia van a estar en sus casas apoyando las actividades educativas de sus hijos; muchos son parte del trabajo informal, tienen que salir a los mercados, a las calles, para procurar el sustento del hogar. El número de padres que hacen teletrabajo es muy reducido. Esta buena intención del ministro Morgan Quero, y del Gobierno, creo que suena bien pero, en la práctica, no va a ser viable.

Para el ministro Quero, la educación virtual no depende únicamente del Internet, también se puede usar un celular, ¿funciona así?

Podría ser, pero si hay en casa varios escolares y los padres tienen un solo celular, ¿cómo vamos a hacer? (...) En Lima, Callao y Huaral hay también amplios sectores que viven en situaciones precarias y, en muchos casos, tienen un celular para todos. Entonces, no es viable.

Falta poco más de un mes para terminar el año escolar, ¿qué puede ocurrir?

Estamos casi a fin de año y este es un periodo muy importante para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia del COVID-19 respecto de la eficacia de las clases virtuales?

La primera es que las clases presenciales son irreemplazables en la educación escolar. Irreemplazables. En la pandemia, por los problemas tecnológicos de conecctivad y falta de recursos virtuales, se desarrolló un programa por IRTP “Aprendo en Casa”, con resultados deficientes.

¿Ha habido avances tangibles, después de la pandemia del COVID-19, para mejorar la tremendas deficiencias de la educación escolar virtual?

La mejora es insignificante. La primera pregunta que me hago es dónde están las tabletas que compró y distribuyó el Estado en el 2020 y 2021. No tenemos una información confiable de eso. Tampoco tenemos información de las graves dificultades de conectividad, equipos virtuales, etc. Si han mejorado o empeorado, tampoco sabemos. Hace falta información confiable.

Hay quienes quieren sabotear la APEC.

Lamentablemente, sí. En mi caso, criticar la suspensión de clases presenciales no implica estar de acuerdo con los que quieren sabotear el APEC. Debemos exhortar a todos para contribuir al éxito de esta cumbre mundial. No a la violencia, sí al éxito de APEC.

IDEL VEXLER

Educador. Ostenta las Palmas Magisteriales en los grados de educador, maestro y amauta. Exministro de Educación. Autor de nueve libros, el último intitulado: Tutoría y bienestar socio-emocional.

