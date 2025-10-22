El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, arremetió contra el Consejo Fiscal tras los informes que advierten sobre los riesgos económicos de las leyes aprobadas por el Parlamento.
Según López, los integrantes del Consejo Fiscal (exministros de Economía) mantuvieron durante años un modelo que “presionó a los formales y dejó de lado la ampliación de la base tributaria”.
Cabe mencionar que Ilich López señaló que el país perdió recursos por decisiones pasadas, como el convenio de doble tributación con Suiza, que, según dijo, redujo la capacidad recaudadora del Estado.
En defensa del Congreso, justificó las leyes que otorgan beneficios a docentes, jubilados y personal médico, argumentando que el equilibrio fiscal no puede anteponerse a la atención de las necesidades sociales.
