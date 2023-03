La investigación del Congreso de la República al ‘Club Chino de la Construcción’, por presuntas irregularidades en licitaciones de obras públicas en el Estado durante el gobierno de Pedro Castillo y otros mandatos, cuenta con muchos retrasos. Por ello, el informe preliminar -al que accedió Correo- elaborado por la secretaría técnica del grupo legislativo, que es dirigido por el congresista Héctor Valer, plantea que haya una ampliación de 200 días.

“Para cumplir con el encargo del pleno del Congreso de la república, ante la necesidad de continuar con las actividades de recolección de información, análisis de información e identificación de los posibles responsables es necesario solicitar al pleno del Congreso un plazo ampliatorio de doscientos (200) días hábiles con la finalidad de concluir con los actos necesarios de investigación y la redacción del informe final”, se indica en el documento al que accedió Correo.

En el documento se alega que el grupo legislativo está a la espera de informes de diversas entidades, además de recibir las declaraciones de empresarios y funcionarios relacionados a la investigación.

“Complementar la información requerida a las entidades públicas y privadas que aún no se ha remitido a la comisión por parte de las entidades, la información que van a proporcionar estás entidades va ser significativa para el esclarecimiento de los hechos investigados (…) en el caso de la información que se encuentra en la plataforma del SEACE no se cuelga las propuestas perdedoras; e Invierte Pe e Infobras no tienen actualizado el avance físico financiero de la obra”, se acota.

En esa línea, se indica que las “entidades deben proporcionar la situación legal de los contratos”, si se encuentran en procesos legales o administrativos pendientes, además de informar si se encuentran en arbitrajes o se han resuelto los contratos.

¿POR QUÉ TIENE RETRASOS LA COMISIÓN?

El problema de la comisión investigadora al ‘Club Chino de la Construcción’ surge desde marzo del 2022, fecha en la que fue aprobada la moción para crear dicha comisión. Y es que bancadas como Renovación Popular, Perú Libre, APP y Acción Popular demoraron en acreditar a sus representantes.

Tras varios informes de Correo sobre dicha comisión, recién en setiembre se aprobó la nómina de integrantes, pero la demora continuó.

Hasta fines de diciembre se realizaron varios cambios en dicho grupo de trabajo. Algunos legisladores, como Silvana Robles de Perú Libre, decidieron dar un paso al costado. Asimismo, inicialmente, el presidente de ese grupo legislativo, César Revilla, dejó su cargo.

TE PUEDE INTERESAR