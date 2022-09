MIRA AQUÍ: José Williams Zapata fue elegido como nuevo presidente del Congreso

Se tratan de las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular y Juntos por el Perú, quienes no acreditan a sus representantes pese a que dicho grupo investigador fue creado-tras aprobarse en el pleno- el pasado 31 de marzo.

De acuerdo a lo aprobado en esa fecha, no solo se investigará las adjudicaciones de las empresas chinas en este Gobierno, sino contrataciones que se realizaron desde el año 2018. El plazo para la indagación es de 120 días.

“Se investigue a exfuncionarios del Poder Ejecutivo y sus relaciones con las actividades de las empresas chinas, cuyos gerentes son funcionarios de la República Popular China, el cual es un Estado socialista gobernado por el Partido Comunista de China (…) para que en el informe respectivo determinar las presuntas irregularidades y las responsabilidades a que hubiera lugar”, se indica en la moción para la creación de dicha comisión.

DILATAN.

Sobre la acreditación del representante de Renovación Popular, su vocero Jorge Montoya, señaló a Correo -el 4 de agosto- que “se realizará la próxima semana”, pero aún no ha inscrito a nadie de su bancada. Le insistimos sobre el tema, a través del asesor de prensa de su bancada, que solo transmitía el mensaje de que “lo harán pronto”.

Sobre el tema, el líder de esta agrupación, Rafael López Aliaga, señaló -semanas atrás- que desconocía que su bancada no había acreditado y que iba a ver el caso, pero no ha podido hacer nada. Fuentes de dicho partido nos indicaron que el popular ‘Porky’ se encuentra muy alejado de su bancada y que desconoce lo que sucede en la interna y sobre temas legislativos.

Asimismo, las fuentes nos precisaron que Jorge Montoya junto al parlamentario andino de Renovación Popular, Gustavo Pacheco, son los que tiene el poder dentro de dicha agrupación legislativa. Este último tendría una muy buena relación con el Ejecutivo y con la Embajada de China en Perú.

Otra de las bancadas que no ha acreditado a su representante es Acción Popular. Al respecto, su vocero Elvis Vergara, vinculado a ‘Los Niños’, nos indicó- la semana pasada- que “se verá el tema” en bancada, pero no ha hecho nada al respecto. Se le volvió a consultar hoy sobre la acreditación de Acción Popular y la demora, pero no obtuvimos respuesta.

Su colega Ilich López también fue consultado al respecto, pero solo nos dijo que preguntaría los motivos de la demora y que no estaba al tanto del caso. Por otro lado, fuentes del despacho de María del Carmen Alva nos indicaron que pedirán en los próximos días que se acredite a un representante y que solicitará que no sea alguien vinculado a ‘Los Niños’.

Por su parte, en la bancada de Juntos por el Perú (JPP), su vocero Edgar Raymundo, fue uno de los que se opuso a la creación de dicha comisión investigadora. La mayoría de sus colegas tiene buenas relaciones con la Embajada China. Sin embargo, una de las que está a favor y que firmó la exoneración para que se debate en el pleno fue Isabel Cortez.

A juicio del analista político, Enzo Elguera, existiría un lobby de empresarios y de la Embajada China en el Congreso de la República a fin de que no se concrete la investigación a dichas empresas.

“Tengo dos teorías: una de un lobby empresarial y de la embajada China. La otra es que existe un miedo a la confrontación a los chinos, por el poder que tienen y las posibles represalias”, indicó en analista.

Asimismo, dijo que este caso le recuerda el ‘Vacunagate’, donde muchos políticos tuvieron miedo de conocer más sobre el asunto. “El caso no se explotó más por la influencia que tiene China y su poder no solo en nuestro país, sino en otros del mundo”, acotó.

LOS ACREDITADOS.

De acuerdo a información que obtuvo Correo, solo seis bancadas que pertenecen a la comisión investigadora del ‘Club Chino de la Construcción’ han acreditado a sus representantes.

Alianza para el Progreso: Manuel García

Perú Libre: Silvana Robles

Fuerza Popular: César Revilla

Avanza País: Diego Bazán

Somos Perú: José Jerí

Perú Democrático: Héctor Valer

