El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Martín Vizcarra fue trasladado de manera temporal desde el penal de Barbadillo a un hospital en Ate debido a un repentino problema de salud que aún no ha sido confirmado, y precisó que posteriormente reingresó al establecimiento sin inconvenientes.

Si bien no se detalló la dolencia que presentó el exmandatario, el INPE indicó que fue trasladado al hospital Lima Este Vitarte del MINSA bajo estrictas medidas de seguridad para una cita médica programada. Posteriormente, informó que regresó al penal en “condiciones normales” para continuar cumpliendo su condena.

🔴 El INPE informa que el interno Martín Vizcarra Cornejo asistió el día de hoy, bajo estrictas medidas de seguridad, al hospital Lima Este Vitarte - MINSA para una cita médica programada. pic.twitter.com/m0PgXzyQIC — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 12, 2026

No es la primera vez que el Vizcarra abandona Barbadillo por una afección a su salud. En diciembre del 2025 fue llevado al mismo centro hospitalario tras una descompensación a causa de un mal cardiaco que padece, siendo llevado de ida y vuelta bajo una fuerte custodia policial.

El Poder Judicial sentenció a Martín Vizcarra a 14 años de prisión al hallarlo responsable de delitos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Moquegua, en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La condena incluye, además, una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos y el pago de 730 días multa.

La Fiscalía de la Nación determinó que el expresidente gestionó y recibió sobornos por S/2,3 millones de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de obras públicas durante su gestión al frente del Gobierno Regional de Moquegua.