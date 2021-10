El congresista Jaime Quito (Perú Libre) sostuvo que existe, a su entender, una argumentación desde el Congreso para perjudicar la administración del presidente de la República, Pedro Castillo. Además, insistió en que el Ejecutivo debería solicitar la cuestión de confianza por la permanencia del cuestionado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví.

“Nosotros vemos toda una trama, todo un discurso que ya se viene trabajando. La interpelación solamente ha sido un chiste para poder cumplir con el requisito que se encuentra en el reglamento (del Congreso) para poder ir a la censura y esto va caminando a una lógica de vacancia. Todos los dicen, pero me parece que nadie lo quiere entender, para nosotros claramente se debe a un obstruccionismo de parte del Congreso en esta lógica de impedir que el gobierno del profesor Pedro Castillo pueda ir haciendo o avanzando a los cambios que requiera el país”, expresó el representante de Arequipa en entrevista con RPP.

En esa línea, según Jaime Quito reiteró su posición para que Castillo Terrones solicite la cuestión de confianza al Parlamento. Medida que fue mencionada anteriormente por el primer ministro, Guido Bellido, a fin de evitar la censura a Iber Maraví por sus presuntos vínculos con agrupaciones y atentados terroristas, revelados en atestados policiales que datan de 1980 y 1981.

“No se trata solamente del tema Maraví, acá hay un tema mucho más de fondo que empieza con una escalada con este punto. (...) Es oportuno ir parando esta situación de ahí que nosotros planteamos, en el caso mío concretamente, no es acuerdo de bancada, que se plantee la cuestión de confianza”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR | Congresistas de Perú Libre que habrían firmado moción de censura contra Maraví seguirán en la bancada, según Alex Flores

En relación a la divergencia de opiniones del Ejecutivo en relación a la cuestión de confianza, Quito sostuvo que esa decisión le corresponde al jefe de Estado. En la víspera, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, remarcó que no se presentaría la herramienta constitucional, mientras la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, aseguró que aún el pleno del Gabinete Ministerial no ha discutido el tema.

“Hay plenamente conciencia. Un tema muy distinto es el matiz que quiera darse en los distintos medios de comunicación, lo concreto aquí es quién toma esa decisión (de presentar la cuestión de confianza), no es el ministro de Justicia, ni la ministra del Midis, sino es el conjunto del Ejecutivo que, según la Constitución, es el presidente de la República”, manifestó Quito Sarmiento.

Finalmente, el legislador afirmó desconocer si algún colega suyo de Perú Libre se haya unido a la moción de censura contra Maraví Olarte.

“A mí me causa extrañeza que la oposición que decía tener más de 70 votos, firmas y todo lo demás, hasta ahora no haya presentado la moción de censura. Ya estamos a una semana de la presencia del ministro Maraví en el Legislativo y parece que aún no tienen las firmas que quieren (...) yo no tengo conocimiento de quiénes son y si realmente esa información es objetiva”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: si tengo gripe, ¿podré recibir la vacuna?