El congresista Jaime Quito anunció que solicitará una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización para esclarecer la reunión clandestina que sostuvo el presidente, José Jerí, con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte. El legislador de la Bancada Socialista sostuvo que no cree en la versión brindada por el mandatario y cuestionó que el encuentro se haya realizado en un lugar informal y sin registro oficial en el portal de Transparencia de Palacio.

“En ese lugar existen empresas o empresarios y también este empresario chino tendría también vinculaciones con el hermano de Dina Boluarte. Estamos en el derecho de especular porque no es nada transparente… Peor aun cuando sale encapuchado eso es muy sospechoso”, expresó Quito frente a la prensa.

Ante la presión mediática por el encuentro informal, que fue comparado con el Caso Cofre y el Caso Sarratea, Jerí respondió que se trató de una reunión para coordinar actividades relacionadas con el aniversario de la amistad Perú–China. Sin embargo, Quito consideró que el jefe de Estado debió recibir al empresario en Palacio de Gobierno o concretar el encuentro a través de la Cancillería.

“Para ese tipo de reuniones existe Palacio de Gobierno y también está Cancillería… por lo tanto lo que yo creo es mucho más sospechoso”, objetó el parlamentario.

Asimismo, Quito lamentó que el jefe de Estado no pueda rendir cuentas ante el Parlamento debido al receso legislativo. Consultado por Diario Correo sobre un posible blindaje desde el Legislativo, el congresista afirmó que algunos partidos mantendrían su respaldo al Ejecutivo.

“Por supuesto, aún él sigue siendo presidente del Congreso y gran parte de partidos lo han respaldado y aún siguen co-gobernando entre el Ejecutivo y Legislativo”, denunció.

Solicitará reunión extraordinaria en Fiscalización

En ese contexto, Quito anunció que tomará la iniciativa para que el caso sea abordado por la Comisión de Fiscalización, al considerar que es el mecanismo más inmediato para esclarecer la reunión cuestionada.

“Fiscalización es lo más adecuado para hacer las consultas pertinentes frente a estas sospechosas reuniones”, afirmó.

El legislador explicó que, pese al receso parlamentario, las comisiones continúan en funciones y pueden reunirse de manera extraordinaria.

“Por supuesto aparte de eso también muchas comisiones se están reuniendo de forma extraordinaria (…) porque si bien es cierto no hay plenos pero el Congreso o el congresista siguen funciones”, señaló.

Asimismo, adelantó que presentará un documento para solicitar formalmente la citación correspondiente.

“Yo mismo voy a presentar un documento ahorita (…) vamos a solicitarlo porque creo que es fundamental y meritorio que estos temas no se sigan especulando porque cada vez más el país desconfía de sus autoridades”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la Comisión de Fiscalización cuenta con facultades para citar a altas autoridades.

“Recordemos que cuando estuvo Dina Boluarte y también Pedro Castillo la comisión de fiscalización con prerrogativas propias podía convocar a todos o también pueden ir a Palacio eso ya depende de el presidente de la comisión”, puntualizó.