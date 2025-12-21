Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, otrora fiscal de la Nación, ratifica cada una de sus declaraciones ante el Ministerio Público (MP). No solo reitera que el periodista Gustavo Gorriti “dirigía” el Caso Cócteles y cuestiona su archivamiento. Puntualiza que sus declaraciones “pudieron corroborarse si se hubiese practicado el peritaje al celular de Janet Talavera”.

El dispositivo de la exgerenta de Comunicaciones del MP fue incautado, hace “cinco o seis años”, tras un allanamiento a su domicilio por el pago de asesorías relacionadas al Caso Chisac.

Más de un personaje lo ha calificado como un “operador político”...

Los que han dicho eso, que son los señores Vela, Pérez y Gorriti, están interesados en mi proceso (de colaboración eficaz) porque han venido siendo investigados. Pienso que tal vez es una proyección de ellos mismos porque ¿yo a qué interés político podría servir? El señor Vela dice que soy operador del fujimorismo, pero a partir de mis declaraciones varios congresistas fujimoristas son investigados (…). Me mantengo, desde hace dos años, alejado de cualquier tipo de contubernio político. Una de las peores cosas que me pudo pasar fue ingresar a ese juego perverso de una política mal entendida.

¿Cuál es el estado actual de su colaboración eficaz?

Ya se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Hay 34 tomos de corroboración, más de 20 000 folios y 22 hechos. En este momento, se encuentra en proceso de homologación, en el Poder Judicial, desde julio o agosto.

¿Confías en que el acuerdo será homologado?

Frente a la contundencia de los hechos corroborados, creo que no hay otra alternativa. (…) Soy el principal testigo del Ministerio Público en todas esas investigaciones (…). Solo en el caso de la fiscal Benavides hay más de 25 carpetas.

¿Estas 25 carpetas son independientes?

Sí, son 25 investigaciones distintas. Me citaron para el 5 de enero, desde la Fiscalía de la Nación, por cuatro nuevos hechos que serán investigados.

Se archivó la investigación por cohecho a Gustavo Gorriti y a los fiscales Vela y Pérez ¿Qué intereses habría detrás?

No es casual que haya salido ese archivamiento en el momento en que se está llevando el proceso de homologación (…). La actuación de Delia Espinoza, en su intento por protegerlos, es la misma que tuvo Benavides, cuando sacó a la fiscal Bersabeth Revilla, para lograr el archivo de la investigación a su hermana. Cuando Benavides regresa a la Fiscalía se producen cambios. Como ella tenía que entrar, un fiscal supremo provisional tenía que salir. Había dos fiscalías supremas provisionales en ese momento, la de Cuellos Blancos y la Segunda Fiscalía Suprema, a cargo del fiscal Alcides Chinchay que tenía el caso (…). Espinoza decide retirarlo y colocar en su lugar a Zoraida Ávalos (en agosto) (…) O sea, en la etapa en que Chinchay debía decidir si formaliza la investigación o no, es cambiado.

¿Cuál era la dinámica en torno al Caso Cócteles?

Gorriti era el que le decía, más o menos, lo que (Pérez) tenía que preguntar, le daba información que tenía de Brasil o con qué personas tenía que hablar estando allá. Él era el que, un poco, diseñaba la estrategia y Pérez la llevaba a cabo. Yo contribuí muchísimo en formar ese Equipo Especial (Lava Jato). Recomendé a Pérez para que sea el fiscal del caso. Él dice que Vela lo propuso ante el fiscal de la Nación, pero eso es una formalidad. (…) Yo llevé a Gorriti con Sánchez. Es otra de las cosas de las cuales me arrepiento. (…) Él también se reunió con Benavides, pero no fue una reunión próspera. Gorriti quería que Vela liderara Eficcop. Ella no quiso.

¿Conoce al fiscal que archivó el caso, Edward Casaverde?

A mí quien me interroga es el fiscal Luis Zapata. No conozco a ese señor Casaverde. Claudicó a las funciones propias de un fiscal que es investigar hasta las últimas consecuencias. Ante el vencimiento del plazo tienes dos opciones: formalizar o pedir una prórroga (…) . Lo más probable es que siga archivando (casos). Me ha citado para una diligencia, este lunes (22) de forma virtual, por una investigación a Vela. Pero él ya dijo que mis testimonios son incongruentes, ya emitió opinión. He trabajado muchos años en diferentes gestiones en el Ministerio Público desde el año 2006. Nunca he oído de él (…) Yo he señalado que no se han realizado diligencias mínimas de investigación.

¿Cuáles son algunas de ellas?

Casaverde archiva sin colocar el testimonio fundamental del fiscal (Ángel) Astocondor, adjunto del fiscal Richard Rojas (fiscalía de lavado de activos que lidera Vela). Él, en otra investigación, da su testimonio y corrobora lo que yo dije. Miguel Girao (exasesor de Benavides) también dice que Romina Mela estuvo en el despacho de Pérez. ¿Se hizo alguna diligencia de reconocimiento? A mí no me citaron. Quien tiene que investigar es el Ministerio Público, no yo. Presenté correos del 2015 que sostuve con Gorriti. En uno me dice “el jueves voy a visitar a Sánchez. He estado en Brasil, tengo información”. El fiscal ha dicho que solo lo recibió tres veces. Es falso. Los correos lo prueban. ¿Qué dijo Casaverde? El testigo solo ha entregado copias simples. Me coloqué a disposición para un peritaje de mi teléfono, autoricé a que se levante el secreto de mis comunicaciones, etc. Nunca se hizo alguna diligencia. Este archivo tiene como único propósito lograr la impunidad de estos señores y afectar el proceso de homologación.

¿Qué otros personajes se beneficiarían con el archivamiento?

Se beneficia a Dina Boluarte. Uno de los hechos investigados ahí tenía que ver con ella. Yo hablo con Vela para que no se presente un pedido de prisión preventiva. Ya se había presentado la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, el cálculo más probable era que él caiga y asuma Boluarte. También se beneficia a un grupo de gente poderosa que ha estado involucrada en los hechos que he narrado, los que pudieron haberse corroborados si se hubiesen practicado el peritaje al celular de Janet Talavera.

¿Cuánto tiempo lleva el celular en la Fiscalía?

Cinco o seis años. Hace cinco años, Vela me llamó desesperado porque se había incautado el celular de Talavera. Él me manifestó –nunca lo había visto tan nervioso y desesperado– que si la información de ese celular salía al público, no solo él, mucha gente se iba a ver involucrada. Había temas personales hasta coordinaciones.

¿No precisó nombres?

Él me habló de las coordinaciones que tenía con Talavera por el tema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mi contacto para tener la información directa del Jurado y lo que iba a hacer la entidad era Rafael Vela. En ese momento, apoyaba a Verónica Mendoza. La información fluía de esa manera y Vela lo sabía. Hay un dato que me llama la atención. El abogado de Talavera, Luis Naldos, trabaja en el Estudio Azabache. Mi pregunta es si la señora, como funcionaria, tiene la solvencia económica para pagar los honorarios de ese estudio o si la están patrocinando ad honorem. Cuando he ido a las audiencias de declaraciones, él ha sido quien la representaba. Eso es un hecho. Aquí la pregunta de fondo es ¿Por qué no se ha abierto en más de cinco años ese celular? Dijeron que la Fiscalía de Chinchay no podía hacerlo porque el caso estaba en la otra Fiscalía, la que investigó el Caso Chisac, la razón por la que se incauta. Bueno, ahí tampoco se abrió. Me atrevo a pensar que ese celular ya no contiene la información que debería contener y por eso no lo abren.

¿La información habría sido borrada o manipulada?

Esa es mi mayor sospecha. Además, Espinoza nombró como gerente de peritaje a Alfredo Navarro, exasesor de Sánchez y muy cercano a él. Y Sánchez está involucrado en ese celular. Hay información de él (…). Talavera era un personal de extrema confianza de Sánchez. Ella entra al JNE como asesora de Jorge Luis Salas Arenas por recomendación de él. Ese celular es incautado en el marco de la investigación que llevaba el fiscal Abia sobre el caso Chisac, donde estaba involucrado Sánchez y que Espinoza, al cuarto día de ser nombrada fiscal de la nación, archiva. Ese tipo de cambios, de manejo oscuro, ilegal y subrepticio, es el que yo he denunciado. Yo he estado ahí. Lamentablemente, he sido parte de eso y sé bien cómo funciona.

Se le atribuye contribuir al “ensalzamiento” de los fiscales Vela y Pérez…

He contribuido, sí, en ese ensalzamiento. Me equivoqué con Vela y Pérez. Yo propuse a Vela para que él sea coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. No me di cuenta que él iba a utilizar ese poder para actuar de manera política. Hubo una reunión con Vladimir Cerrón para beneficiar a Castillo. Fue en la casa de Ruth Luque. Cerrón lo ha reconocido. Y pese a eso, Espinoza también archivó ese caso (…). Lo que quería Vela era que Cerrón, a cambio, promoviera un proyecto de ley para que cambien los requisitos y él pueda postular a fiscal supremo. Ese era el deseo máximo de Vela. Cuando Cerrón no puede lograr los votos para eso ¿qué hace Vela dos meses después? Allana los locales de Perú Libre.

En su momento se mostró una foto suya con el fiscal Pérez...

Dijo que la foto era falsa. No entiendo cómo puede negar algo que es evidente. Él ha estado en mi casa, mi matrimonio y el velorio de mi suegro. Era muy cercano. Yo he estado en su casa y conozco a su familia. Eso lo he dicho en la Fiscalía. En la disposición del fiscal Casaverde no se toma en cuenta nada de eso y se archiva el caso.Además, en el interrogatorio de José Domingo Pérez hacia mí (ejerció su autodefensa), él me hizo 84 preguntas. Ahí fue donde yo dije ‘Qué mal elegí, tiene una deficiencia profesional bien grande’. De las 84 preguntas, 44 se las declararon nulas. Le dijeron que no sabía preguntar.