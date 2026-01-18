El presidente José Jerí reconoció retrasos en la reglamentación de la Ley 32490 contra extorsión y sicariato en transporte, autocalificándo la demora como advertencia interna a su gestión tras el paro de gremios que denunciaron atentados con explosivos. Pese a que el mandatario prometió que la publicación se daría como máximo este domingo para vigencia inmediata, el dispositivo aún no aparece en El Peruano.

“Otro tema que está pendiente es de la Ley 32490 [...], esa ley ya debería estar reglamentada y es otro jalón de orejas que lo he conversado con las autoridades competentes. Por eso, máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos de la ley“, indicó.

Cronología de los hechos

Ante la escalada de violencia que azota el país, el sector de transportes anunció la convocatoria de un paro como respuesta a extorsiones violentas que incluyen granadas contra unidades, exigiendo el GIES policial y compensaciones que la ley contempla pero no operacionaliza. Gremios como Transportes Unidos permanecen en expectativa sobre estas medidas ante demoras qel Ejecutivo.

Tras el anuncio de la huelga, el mandatario afirmó que “máximo el sábado” se tendría listo el dispositivo y enfatizó “excepcionalidad” frente a la criminalidad creciente que exige respuestas rápidas. Dos días después, se concretó una paralización en Lima-Callao y el mandatario ajustó nuevamente el cronograma para este domingo.

“La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes[19 de enero]“, proclamó frente a la prensa.

Cabe señalar que la norma encargada de la creación del GIES multisectorial con Policía, MP y PJ sigue pendiente junto a seguros y créditos para víctimas.​

El documento rector contra inseguridad, anunciado para “primeros días de enero”, enfrenta prórroga de 10 días hasta el 26 tras pedido del grupo multisectorial del Mininter, instalado tardíamente el 17 de diciembre. Jerí insiste en su carácter estatal más allá de elecciones de abril, pero la ampliación revela complejidades técnicas para articular estrategias interinstitucionales.​