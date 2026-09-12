El excanciller Javier González-Olaechea fue presentado como candidato de Perú a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032. El acto se realizó este sábado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también participaron el canciller Carlos Espá y el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson.

González-Olaechea explicó que el proceso electoral tendrá varias etapas y culminará con una votación secreta del Consejo de Administración de la OIT. Perú forma parte de este órgano como miembro titular, por lo que tendrá participación en la elección.

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Javier González Olaechea, candidato a director general de la OIT, señaló que su propuesta, bajo el lema “Una vida digna en la era disruptiva”, tiene como propósito impulsar empleos dignos y protección social.



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¿Cómo será el proceso de elección?

El candidato detalló que el próximo 23 de septiembre los postulantes presentarán sus propuestas ante el Consejo de Administración y responderán las preguntas de sus integrantes. Posteriormente, el 9 de noviembre se realizará una nueva exposición a puerta cerrada antes de iniciar la votación el 16 de noviembre.

El Consejo de Administración está integrado por 56 representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. González-Olaechea explicó que serán necesarios al menos 29 votos para definir al ganador y que, si ningún candidato alcanza esa cifra en la primera ronda, se realizarán nuevas votaciones.

Sobre su participación en las distintas etapas, el exministro señaló que buscará obtener el respaldo de los integrantes del organismo mediante la exposición de sus propuestas. Su objetivo, según expresó, será competir bajo las mismas condiciones que los demás postulantes.

“Procuraré en esa presentación convencer para después vencer en buena lid”, indicó.

Retos del mundo laboral

González-Olaechea sostuvo que, en caso de ser elegido, utilizará los meses previos al inicio de su mandato para profundizar en los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo. Entre ellos mencionó los cambios derivados de la transformación digital y la aceleración de las nuevas tecnologías.

El candidato consideró que estas modificaciones están configurando un escenario distinto para la organización y sus países miembros. Por ello, planteó la necesidad de estudiar los efectos que tendrá esta transformación sobre el mundo laboral durante los próximos años.

El mandato del próximo director general comenzará el 1 de octubre de 2027 y tendrá una duración de cinco años. La elección se definirá en noviembre de este año mediante el procedimiento establecido por el Consejo de Administración.